Житель Ростовской области застрелил незнакомца из охотничьего ружья



В Азовском районе Ростовской области мужчина застрелил незнакомца. Спустя сутки его задержали.



Происшествие случилось 11 декабря в Кулешовке. Местный житель по неизвестной причине начал ссориться с 26-летним прохожим. В ходе конфликта он навёл на него охотничье ружьё и выстрелил. В тяжёлом состоянии пострадавшего доставили в больницу. Увы, от полученного ранения он умер, несмотря на старания врачей.



Подозреваемый сбежал с места преступления. Его разыскали на следующие сутки, 12 декабря. Злоумышленником оказался 43-летний мужчина.



- По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - отметили в СУ СКР по Ростовской области. - Все обстоятельства преступления устанавливают.



Сейчас решается вопрос о заключении задержанного под стражу.