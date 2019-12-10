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Житель Ростовской области застрелил незнакомца из охотничьего ружья

Житель Ростовской области застрелил незнакомца из охотничьего ружья
В Азовском районе Ростовской области мужчина застрелил незнакомца. Спустя сутки его задержали.

Происшествие случилось 11 декабря в Кулешовке. Местный житель по неизвестной причине начал ссориться с 26-летним прохожим. В ходе конфликта он навёл на него охотничье ружьё и выстрелил. В тяжёлом состоянии пострадавшего доставили в больницу. Увы, от полученного ранения он умер, несмотря на старания врачей.

Подозреваемый сбежал с места преступления. Его разыскали на следующие сутки, 12 декабря. Злоумышленником оказался 43-летний мужчина.

- По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - отметили в СУ СКР по Ростовской области. - Все обстоятельства преступления устанавливают.

Сейчас решается вопрос о заключении задержанного под стражу.

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