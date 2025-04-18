Жителя Гуково будут судить за убийство прохожего

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В Ростовской области осудят 34-летнего жителя Гуково за убийство прохожего. Информацию об этом сообщили в СУ СК Ростовской области.По данным следствия, в июле прошлого года между супругой подозреваемого и случайным прохожим вспыхнула ссора. В состоянии ярости злоумышленник достал холодное оружие и нанес многочисленные ножевые ранения в грудь, спину и живот 58-летнему потерпевшему.Прибывшие на место происшествия медики оперативно доставили раненого в больницу. К сожалению, несмотря на все усилия медицинского персонала, спасти мужчину не удалось – он умер в лечебном учреждении.Прокуратура Ростовской области заявила о начале уголовного преследования 34-летнего гуковчанина по статье, предусматривающей ответственность за убийство.В Следственном комитете Ростовской области уточнили, что подозреваемый задержан и находится под стражей. В данный момент дело передано в судебные органы для дальнейшего рассмотрения.Если вина обвиняемого будет доказана, ему может грозить тюремное заключение сроком до пятнадцати лет.