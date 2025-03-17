Ростовчанин зарезал приятеля во время застолья

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В Ростове-на-Дону мужчина зарезал знакомого во время застолья. Об этом инциденте сообщили представители Следственного комитета Ростовской области.Согласно предварительным данным, трагический случай произошел в ночь с1 5 на 16 марта 2025 года в Железнодорожном районе. Местный житель распивал алкоголь в компании знакомого в частном доме на улице Подгорной.В процессе употребления алкоголя между мужчинами возникла серьезная ссора. В результате один из участников конфликта нанес удар ножом своему 39-летнему товарищу в область бедра. Полученная рана оказалась несовместимой с жизнью.В отношении 34-летнего жителя Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело, предусматривающее ответственность за нанесение тяжких телесных повреждений, приведших к летальному исходу.Следственный комитет Ростовской области заявил о направлении в суд прошения об избрании меры пресечения для подозреваемого в виде содержания под стражей. Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до пятнадцати лет.