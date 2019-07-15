Пенсионера с возможной потерей памяти разыскивают в Ростовской области



Мужчину из Краснодарского края разыскивают в Ростовской области. Около четырех суток о местонахождении 70-летнего Пантелея Петренко ничего не известно. Он пропал 13 июля в станице Староминской. В тот день пенсионер вышел из дома, расположенного на улице Новощербиновской, и обратно не вернулся.



В поисковом отряде «Лиза Алерт Юг» предполагают, что он может находиться в донском регионе. У Пантелея возможна потеря памяти.



Его рост - примерно 170-175 сантиметров, телосложение среднее, седые волосы, светлые глаза.



Во что он был одет – неизвестно. Возможно, на нем были только трусы. Также на нём нет обуви.



Если вы знаете, где может находиться Пантелей Петренко, сообщите по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.