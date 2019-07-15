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Пенсионера с возможной потерей памяти разыскивают в Ростовской области

Пенсионера с возможной потерей памяти разыскивают в Ростовской области
Мужчину из Краснодарского края разыскивают в Ростовской области. Около четырех суток о местонахождении 70-летнего Пантелея Петренко ничего не известно. Он пропал 13 июля в станице Староминской. В тот день пенсионер вышел из дома, расположенного на улице Новощербиновской, и обратно не вернулся.

В поисковом отряде «Лиза Алерт Юг» предполагают, что он может находиться в донском регионе. У Пантелея возможна потеря памяти.

Его рост - примерно 170-175 сантиметров, телосложение среднее, седые волосы, светлые глаза.

Во что он был одет – неизвестно. Возможно, на нем были только трусы. Также на нём нет обуви.

Если вы знаете, где может находиться Пантелей Петренко, сообщите по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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