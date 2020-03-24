Под Ростовом пропал пожилой мужчина с возможной потерей памяти



В Аксае и Аксайском районе разыскивается пропавший без вести пенсионер с возможной потерей памяти. О пропаже 78-летнего Вячеслава Михайловича Квачева сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг».



По данным волонтёров, утром 25 марта пенсионер вышел из дома и обратно не вернулся. О том, где находится пожилой мужчина, ничего не известно уже около суток.



Добровольцы сообщили приметы пропавшего. Рост аксайчанина - около 172 сантиметров, у него худощавое телосложение, седые короткие волосы и карие глаза.



Уточняется, что мужчина нуждается в медицинской помощи. У него также возможна потеря памяти.



Когда житель Аксая ушёл из дома, на нём были чёрная куртка, синее трико с полосками, жёлтая майка, чёрные калоши и кепка.

Волонтёры просят всех, кто видел пропавшего пенсионера или знает, где он может находиться, сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 либо 112.