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Пропавшего в Краснодарском крае пенсионера разыскивают в Ростовской области

Пропавшего в Краснодарском крае пенсионера разыскивают в Ростовской области
В Ростовской области ищут пропавшего в Краснодарском крае пенсионера. Ориентировка на розыск 68-летнего Николая Кичёва появилась 14 февраля. Он пропал в городе Горячий Ключ 11 февраля.

В поисковом отряде «Лиза Алерт Юг» сообщили, что мужчина может страдать потерей памяти. Пенсионер не выходит на связь с родными. Он может находиться в любом регионе Южного Федерального округа.

Рост пропавшего — 172 сантиметра, телосложение среднее. У него седые волосы, голубые глаза и усы. Он был одет в светло-коричневую тёплую рубашку в клетку. Чёрные спортивные штаны, сине-голубую куртку с камуфляжной расцветкой и чёрную вязаную шапку, на ногах — чёрные ботинки.

Если вы знаете, где может находиться Николай Качёв, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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