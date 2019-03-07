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Пропавшего почти шесть лет назад пенсионера разыскивают в Ростовской области

Пропавшего почти шесть лет назад пенсионера разыскивают в Ростовской области
В Ростовской области разыскивают пенсионера, который более шести лет назад пропал без вести. Алексею Смолину - 83 года, о его местонахождении ничего не известно с 1 мая 2013 года.

Мужчина пропал в селе Молочное Вологодской области. В тот день он вышел из дома и не вернулся обратно. Все эти годы родственники без устали разыскивают Алексея Алексеевича. Сотрудники полиции расширили зону поиска и предполагают, что он может находиться в Ростовской области.

Рост пропавшего - около 160 сантиметров, телосложение среднее. У него серые глаза, седые прямые волосы и залысина на лбу. Из особых примет - отсутствие мизинца на правой руке.

Если вы видели Алексея Смолина, сообщите по телефонам: 8 (863) 525-93-76 или 02.

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