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На трассе Волгоград - Каменск водитель на «Ниве» врезался в дерево

На трассе Волгоград - Каменск водитель на «Ниве» врезался в дерево
На трассе Волгоград-Каменск водитель отечественного авто врезался в дерево. Происшествие случилось днем 2 июня в Волгоградской области.

По предварительным данным, 36-летний водитель машины марки «ВАЗ-21214» ехал по улице Волгоградской со стороны трассы Волгоград – К. Шахтинский. В пути он выехал на мокрую обочину. Так как в период осадков сцепление колес с дорогой хуже, машина съехала в кювет и врезалась в дерево.

- В результате ДТП водитель автомобиля с травмой был госпитализирован, - сообщили в МВД по Волгоградской области.

Автоинспекция напоминает, что в период непогоды водителям нужно быть предельно внимательными. Плохая видимость и осадки могут стать причиной ДТП.

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