В ДТП на трассе Волгоград - Каменск пострадал 61-летний мужчина

После ДТП на трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский 61-летний шофер попал в больницу. Происшествие случилось 30 августа около 19 часов в Калачевском районе.По данным пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, водитель на «Киа Рио» ехал со стороны Волгограда в сторону Ростова-на-Дону. В пути он не справился с управлением, вылетел с трассы и врезался на скорости в дерево.Без травм обойтись не удалось. В результате ДТП 61-летний водитель был доставлен в больницу.