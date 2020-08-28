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В ДТП на трассе Волгоград - Каменск пострадал 61-летний мужчина

В ДТП на трассе Волгоград - Каменск пострадал 61-летний мужчина
После ДТП на трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский 61-летний шофер попал в больницу. Происшествие случилось 30 августа около 19 часов в Калачевском районе.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, водитель на «Киа Рио» ехал со стороны Волгограда в сторону Ростова-на-Дону. В пути он не справился с управлением, вылетел с трассы и врезался на скорости в дерево.

Без травм обойтись не удалось. В результате ДТП 61-летний водитель был доставлен в больницу.

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