На трассе Волгоград - Каменск пьяный автомобилист врезался в грузовик

На трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский 29-летний водитель «ВАЗ-2114» «лоб в лоб» столкнулся с грузовиком. Происшествие случилось в Калачевском районе Волгоградской области около 22 часов 14 марта.По предварительной информации, парень за рулем отечественного авто сел за руль в нетрезвом виде. В районе 75-го километра автодороги Волгоград - Каменск-Шахтинский он выехал на «встречку», не заметив грузовой автомобиль «Мерседес» с полуприцепом. Водители не смогли избежать лобового столкновения.- В результате ДТП 29-летний парень получил незначительные травмы, - сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области. - От госпитализации он отказался.58-летний водитель грузовика не пострадал. А пьяному парню грозит как минимум административный штраф.