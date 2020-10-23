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Женщина-водитель пострадала в ДТП на трассе Волгоград - Каменск

Женщина-водитель пострадала в ДТП на трассе Волгоград - Каменск
Женщина за рулем легковушки пострадала в ДТП на трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский. Происшествие случилось 26 октября в Калачевском районе.

По предварительным данным, 21-летний водитель на «Ладе-210740» ехал со стороны города Калач-на-Дону в Волгоград. На 51-м километре при повороте он врезался в «ВАЗ-21140», за рулем которого была 30-летняя женщина.

- В результате ДТП женщина-водитель пострадала, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. - С травмами она была доставлена в больницу.

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