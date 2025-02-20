На пожаре в Ростовской области пострадал 88-летний мужчина

Фото: ГУ МЧС Ростовской области

В Ростовской области, в районе произошел инцидент, в результате которого пострадал мужчина, которому 88 лет. Пожар вспыхнул на улице Чайковского в хуторе Старая Станица. О пожаре сообщили местные жители заметили огонь. Соседи заметили высокий столб дыма и яркое пламя. Пламя было видно с соседних улиц и района станицы. К приезду пожарных дом уже был полностью охвачен огнем.На место происшествия выехали восемь сотрудников МЧС на двух специальных автомобилях. Пожарные смогли быстро ликвидировать огонь, охвативший площадь 40 квадратных метров.Из здания, охваченного огнем, был спасен 88-летний мужчина. К счастью, он выжил, однако получил серьезные ожоги и был передан врачам.Как сообщили представители ГУ МЧС Ростовской области, причина пожара в настоящее время еще не установлена.