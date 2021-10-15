В Новочеркасске 52-летний мужчина пострадал во время пожара в доме

В Новочеркасске 52-летний мужчина пострадал при пожаре в частном доме. ЧП случилось ночью 18 октября на проспекте Платовском, 83.Жилье загорелось около 3 часов. Огонь быстро распространялся по мебели и технике, а едкий дым заполнил все пространство в здании.- На место направили семь спасателей на двух спецмашинах, - прокомментировали в ГУ МЧС по Ростовской области.К приезду пожарных пламя охватило около 10 квадратных метров. Полностью потушить возгорание удалось через полчаса. Во время ЧП пострадал 52-летний мужчина. Он получил ожоги.Как уточнили в ведомстве, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.