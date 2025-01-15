В Ростовской области при пожаре сильные ожоги получил 75-летний пенсионер

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области случился пожар, в результате которого 75-летний мужчина получил серьезные ожоги лица и рук. ЧП произошло 14 января в Азовском районе.В селе Кулешовка по адресу: улица Совхозная, 4 в районе 23:50 местные жители заметили, что огонь охватил соседний дом. Когда прибыли пожарные, пламя уже распространилось на площади около 90 квадратных метров.На место происшествия выехали десять пожарных с тремя специализированными автомобилями. Пожар удалось потушить к восьми утра, однако на тот момент практически весь дом уже был уничтожен огнем, остались только обгоревшие стены. Все вещи, мебель и техника жильцов сгорели дотла.Как сообщили в ГУ МЧС Ростовской области, в пожаре пострадал владелец дома, 75-летний пенсионер. Он получил серьезные ожоги на лице и руках и был отправлен в больницу для получения необходимого лечения.