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В Ростовской области при пожаре в доме погиб 58-летний мужчина

В Ростовской области при пожаре в доме погиб 58-летний мужчина
В Мясниковском районе при пожаре в частном доме погиб 58-летний мужчина. ЧП произошло 17 ноября в хуторе Веселом.

Огонь вспыхнул на улице Комсомольской, 4. Около 16:00 соседи увидели столб дыма и вызвали спасателей. На место приехали восемь сотрудников на двух автоцистернах. Примерно за 30 минут им удалось потушить пламя.

В одной из комнат пожарные обнаружили тело домохозяина. Он скончался от отравления дымом.

- Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении, - сообщили в региональном ГУ МЧС.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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