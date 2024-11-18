В Ростовской области при пожаре в доме погиб 58-летний мужчина

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Мясниковском районе при пожаре в частном доме погиб 58-летний мужчина. ЧП произошло 17 ноября в хуторе Веселом.Огонь вспыхнул на улице Комсомольской, 4. Около 16:00 соседи увидели столб дыма и вызвали спасателей. На место приехали восемь сотрудников на двух автоцистернах. Примерно за 30 минут им удалось потушить пламя.В одной из комнат пожарные обнаружили тело домохозяина. Он скончался от отравления дымом.- Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении, - сообщили в региональном ГУ МЧС.