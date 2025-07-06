На территории Ростовской области объявили желтый уровень угрозы БПЛА
В Ростовской области ввели "желтый" уровень опасности из-за беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее сообщение от Министерства чрезвычайных ситуаций получили жители региона 6 июля примерно в 23:23.
Важно отметить, что данный режим указывает на обнаружение БПЛА в пределах области.
В связи с объявлением этого режима, население просят сохранять спокойствие и доверять только официальным и проверенным источникам информации.