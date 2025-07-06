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На территории Ростовской области объявили желтый уровень угрозы БПЛА

На территории Ростовской области объявили желтый уровень угрозы БПЛА

В Ростовской области ввели "желтый" уровень опасности из-за беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее сообщение от Министерства чрезвычайных ситуаций получили жители региона 6 июля примерно в 23:23.

Важно отметить, что данный режим указывает на обнаружение БПЛА в пределах области.

В связи с объявлением этого режима, население просят сохранять спокойствие и доверять только официальным и проверенным источникам информации.
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