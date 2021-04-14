На Дону 20-летний водитель мотоцикла погиб в ДТП

В Ростовской области 20-летний водитель мотоцикла погиб в аварии. ДТП случилось вечером 15 апреля в станице Милютинской. Об этом сообщает региональный отдел пропаганды УГИБДД.По предварительным данным, 48-летняя женщина -водитель «Рено» во время поворота не убедилась в безопасности маневра, и в нее на скорости врезался мотоцикл. Удар был такой силы, что двухколесный транспорт разлетелся на части.В результате аварии парень, управлявший мотоциклом, погиб. Его пассажирка в крайне тяжëлом состоянии была госпитализирована. За ее жизнь борются врачи.