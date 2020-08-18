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В Ростове-на-Дону водитель мотоцикла и его пассажирка пострадали, врезавшись в «Хендай Солярис»

В Ростове-на-Дону водитель мотоцикла и его пассажирка пострадали, врезавшись в «Хендай Солярис»
Авария с участием иномарки и мотоцикла произошло в Ростове-на-Дону. Дорожно-транспортное происшествие случилось 20 августа около 14:00 на улице Станиславского, 250.

По предварительным данным отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 84-летний водитель на «Хендай Солярис» не предоставил преимущество в движении мотоциклу «Сузуки». В результате, двухколесный транспорт, за рулем которого был 26-летний парень, столкнулся с иномаркой.

- Мотоциклист и его пассажирка пострадали в ДТП, - добавили в ведомстве. - С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу.

От удара мотоцикл буквально разлетелся на кусочки. Девушку отбросило на несколько метров от дороги.

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