В Ростове-на-Дону водитель мотоцикла и его пассажирка пострадали, врезавшись в «Хендай Солярис»

Авария с участием иномарки и мотоцикла произошло в Ростове-на-Дону. Дорожно-транспортное происшествие случилось 20 августа около 14:00 на улице Станиславского, 250.По предварительным данным отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 84-летний водитель на «Хендай Солярис» не предоставил преимущество в движении мотоциклу «Сузуки». В результате, двухколесный транспорт, за рулем которого был 26-летний парень, столкнулся с иномаркой.- Мотоциклист и его пассажирка пострадали в ДТП, - добавили в ведомстве. - С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу.От удара мотоцикл буквально разлетелся на кусочки. Девушку отбросило на несколько метров от дороги.