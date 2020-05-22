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На Дону мотоциклист насмерть сбил женщину и сам погиб

На Дону мотоциклист насмерть сбил женщину и сам погиб
В донском регионе мотоциклист насмерть сбил женщину и сам погиб. Дорожно-транспортное происшествие случилось поздним вечером 23 мая в микрорайоне Лиховском Каменска-Шахтинского. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

По предварительным данным, 19-летний водитель на мотоцикле «Хонда» допустил наезд на 49-летнюю женщину. Дончанка переходила дорогу в неустановленном месте. После этого транспорт продолжил движение и врезался в «Киа Спектра».

- В результате ДТП водитель мотоцикла и женщина-пешеход погибли на месте аварии, - отметили в ведомстве.

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