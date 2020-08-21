На Дону 16-летний парень без прав попал в ДТП

В Зерноградском районе 16-летний водитель попал на легковушке в ДТП. Авария случилась 23 августа на 20-м километре автодороги Мечетинская - хутор Б. Таловая - поселок Веселый.Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, парень сел за руль ВАЗа, не имея прав. В пути он не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.- Несовершеннолетний водитель пострадал и был доставлен в больницу, - добавили в ведомстве. - По факту аварии проводится проверка.