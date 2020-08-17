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На Дону в ДТП с легковушкой пострадал 17-летний парень

На Дону в ДТП с легковушкой пострадал 17-летний парень
В Ростовской области 17-летний парень без прав попал в ДТП. Дорожно-транспортное происшествие случилось 19 августа на втором километре автодороги Сладкая Балка - Малая Роща, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Неопытный водитель сел за руль «ВАЗ-2108». В пути он не справился с управлением и вылетел с дороги. Машина получила механические повреждения. Не обошелся без травм и сам горе-водитель.

Пострадавшего юношу доставили в местную больницу.

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