На Дону в ДТП с легковушкой пострадал 17-летний парень

В Ростовской области 17-летний парень без прав попал в ДТП. Дорожно-транспортное происшествие случилось 19 августа на втором километре автодороги Сладкая Балка - Малая Роща, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.Неопытный водитель сел за руль «ВАЗ-2108». В пути он не справился с управлением и вылетел с дороги. Машина получила механические повреждения. Не обошелся без травм и сам горе-водитель.Пострадавшего юношу доставили в местную больницу.