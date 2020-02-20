В Ростовской области 22-летний водитель разбился насмерть, врезавшись в дерево



В Ростовской области в Красносулинском районе водитель ВАЗа разбился насмерть. ДТП произошло около 23 часов 21 февраля.



Авария случилась на дороге микрорайон Лиховской - хутор Лихой. По предварительным данным, 22-летний водитель «ВАЗ-2110» не справился с управлением и съехал с дороги. На обочине легковушка врезалась в дерево.

- В результате ДТП водитель погиб, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. – 20-летний пассажир этого автомобиля доставлен в больницу.



По факту происшествия начата проверка. Устанавливают все обстоятельства случившегося.