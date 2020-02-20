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В Ростовской области 22-летний водитель разбился насмерть, врезавшись в дерево

В Ростовской области 22-летний водитель разбился насмерть, врезавшись в дерево
В Ростовской области в Красносулинском районе водитель ВАЗа разбился насмерть. ДТП произошло около 23 часов 21 февраля.

Авария случилась на дороге микрорайон Лиховской - хутор Лихой. По предварительным данным, 22-летний водитель «ВАЗ-2110» не справился с управлением и съехал с дороги. На обочине легковушка врезалась в дерево.
- В результате ДТП водитель погиб, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. – 20-летний пассажир этого автомобиля доставлен в больницу.

По факту происшествия начата проверка. Устанавливают все обстоятельства случившегося.

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