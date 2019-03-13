В Ростовской области водитель врезался в дерево и попал в больницу



В Ростовской области водитель иномарки попал в больницу после столкновения с деревом. ДТП случилось 15 марта около 12:30 в Каменском районе.



По трассе М-4 «Дон» двигалась «Мазда 6» под управлением 21-летнего парня. По предварительным данным, на 907-м километре автодороги он не справился с управлением и вылетел в кювет. Там он врезался в дерево. Дверь машины заблокировало, водитель не мог самостоятельно выбраться. Ему на помощь приехали спасатели, а также медики. Они вытащили молодого человека из салона и доставили в больницу.



- По факту ДТП проводится проверка, - добавили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.