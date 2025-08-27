Новости
В ДТП с автобусом пострадал 10-летний ребенок в Ростовской области

В ДТП с автобусом пострадал 10-летний ребенок в Ростовской области
В Сальском районе 27 августа на трассе Котельниково-Песчанокопское в результате дорожного происшествия с участием автобуса, перевозившего людей, получил травмы 10-летний ребенок.

По предварительной информации, причиной аварии стало несоблюдение безопасной дистанции водителем автобуса, в котором ехали 15 человек. Он допустил столкновение с автомобилем «Лифан», которым управлял 54-летний водитель.

Согласно информации, предоставленной областной автоинспекцией, в результате столкновения пострадал десятилетний пассажир легкового автомобиля, которого доставили в больницу.
Фото: Госавтоинсекция РО
