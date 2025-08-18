Фото: МЧС России

Более 100 пожаров потушили за прошедшую неделю в Ростовской области. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.Пожарно-спасательные подразделения реагировали на 64 пожара. В происшествиях спасли 48 человек. Также один человек погиб. Например, в Красном Сулине 13 августа загорелось городское кафе. По словам очевидцев, огонь охватил помещение общепита за считанные минуты. Возгорание потушили на площади 150 квадратных метров территории. Местные жители надеются, что кафе отстроят заново, поскольку место пользовалось популярностью среди горожан.Также огнеборцы тушили 75 возгораний сухой растительности на площади 2,6 гектара и два лесных пожара. Так, в Ростове горели поля рядом с Суворовским районом. Пожар начался 13 августа около 16:05. Огонь удалось локализовать на площади 2 000 квадратных метров.Кроме того, пожарные тушили возгорания после 38 ДТП. В них удалось спасти шесть человек.На водоемах произошло два происшествия, в которых погибли два человека. Так, 16 августа в реке Дон в Аксайском районе утонула 58-летняя женщина. Она зашла в воду в районе хутора Алитуб, а через пару минут ее уже не было видно. К сожалению, найти женщину живой не удалось. Ее тело достали из воды на берег.