В Ростовской области за неделю потушили 280 пожаров

Фото: ростов.ру

В Ростовской области донские пожарные за неделю потушили 280 пожаров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону 26 августа.За прошедшую неделю огнеборцы выезжали на тушение ландшафтных пожаров 98 раз. Пламя уничтожило около 2,94 гектара сухой растительности.Сотрудники МЧС также оказывали помощь в 27 дорожно-транспортных происшествиях. Их привлекали к аварийно-спасательным операциям: они вскрывали заблокированные двери, тушили автомобили и помогали пострадавшим выбраться из них.К сожалению, не обошлось без потерь. Один человек утонул в водоеме, а двое погибли во время пожара.