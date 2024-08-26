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В Ростовской области за неделю потушили 280 пожаров

В Ростовской области за неделю потушили 280 пожаров
В Ростовской области донские пожарные за неделю потушили 280 пожаров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону 26 августа.

За прошедшую неделю огнеборцы выезжали на тушение ландшафтных пожаров 98 раз. Пламя уничтожило около 2,94 гектара сухой растительности.

Сотрудники МЧС также оказывали помощь в 27 дорожно-транспортных происшествиях. Их привлекали к аварийно-спасательным операциям: они вскрывали заблокированные двери, тушили автомобили и помогали пострадавшим выбраться из них.

К сожалению, не обошлось без потерь. Один человек утонул в водоеме, а двое погибли во время пожара.
Фото: ростов.ру
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