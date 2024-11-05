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В Ростовской области за прошедшую неделю произошло 115 пожаров

В Ростовской области за прошедшую неделю произошло 115 пожаров
За последнюю неделю в Ростовской области пожары унесли жизни восьми человек, сообщают в региональном ГУ МЧС.

Пожарные выезжали на 115 происшествий в регионе. Из горящих зданий удалось вывести 12 человек, но, к сожалению, восемь человек спасти не удалось.

Зарегистрировано шесть инцидентов с возгоранием сухой растительности на площади 800 квадратных метров и 36 случаев горения мусора.

Спасательные работы проводились 16 раз во время ликвидации последствий ДТП, в пяти из них была оказана помощь. Спасены 11 человек, уточнили в ведомстве.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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