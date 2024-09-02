В Ростовской области на прошлой неделе случилось более 400 пожаров

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростовской области за неделю пожарные выехали на вызов 409 раз. Информация об этом появилась 2 сентября в соцсетях ГУ МЧС по региону.Как сообщает ведомство, огнеборцам удалось спасти из пожара пять человек. Один житель региона погиб.По всей области за неделю сгорело 8,3 гектара растительности. Пожарные выезжали тушить сухую траву 153 раза.Напомним, что за последние дни в регионе случилось несколько крупных пожаров. В эти дни горели нефтебазы Каменск-Шахтинского и Пролетарска. Тушили огонь в гостиницах и ресторанах Дона.Также стихия бушевала в шахтах на территории 200 квадратных метров. Пожар на окраине хутора Юдина уничтожил порядка 80 тысяч квадратных метров растительности. В Белой Калитве пламя горело на территории около 500 квадратных метров. В Миллеровском районе ландшафтный пожар тушили почти 18 часов.