В топ-5 команд РПЛ владеющих мячом в среднем за матч вошел ФК «Ростов»

Фото: ФК Ростов

Футбольный клуб «Ростов» вошёл в пятёрку команд Российской Премьер-Лиги, которые чаще других владеют мячом в течение матча. Эти данные были опубликованы в спортивном издании «Спорт Экспресс».Согласно статистике, «Ростов» занял четвёртое место с показателем 55% владения мячом. Лидером стал «Зенит» с 62,5%, второе место занял «Спартак» с 62,2%. Третье место досталось «Краснодару» с 56,1%, а четвёртое — «Динамо» с 52,5%.Последняя игра «Ростова» состоялась 7 декабря против «Крыльев Советов». Матч завершился победой «Ростова» со счётом 3:1. Стоит отметить, что в октябре «Ростов» не радовал болельщиков результативными играми. Команда проигрывала и заканчивала матчи вничью. Это привело к тому, что «Ростов» опустился с седьмого на девятое место в турнирной таблице.В ноябре команда сумела восстановить свои позиции и вновь заняла седьмое место в первой части чемпионата России сезона 2024/25.