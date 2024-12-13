«Ростов» занял третье место в рейтинге команд РПЛ по количеству ударов по воротам

Фото: ФК Ростов

В первой части чемпионата России сезона 2024/2025 «Ростов» занял третье место в тройке лидеров по количеству ударов по воротам.Игроки команды Ростова заняли третью строчку в турнирной таблице. Они совершили 279 попыток поразить ворота соперников. Лидером стало московское «Динамо», которое нанесло 311 ударов, а на второй позиции расположился «Локомотив» с 289 попытками.Футбольный клуб «Ростов» завершил первую часть сезона на седьмой строчке в турнирной таблице, состоящей из шестнадцати команд. Команда провела 18 матчей, в семи из которых одержала победу. Благодаря успешным результатам последних игр, «Ростов» смог подняться на две позиции вверх.