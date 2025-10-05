В Ростовской области перевернулся автомобиль: в ДТП пострадали два человека
В Таганроге Ростовской области 4 октября на улице Москатова произошло дорожное происшествие, в результате которого автомобиль перевернулся.
По предварительной информации, 72-летний мужчина, управлявший автомобилем KIA Rio, ехал по дороге. Во время смены полосы движения его машина столкнулась с попутным KIA Sportage, за рулем которого находилась 32-летняя женщина.
По информации областной автоинспекции, в результате данного инцидента травмы получили оба водителя.