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Проигрыши "Ростова"в октябре связали с магнитными бурями

Проигрыши "Ростова"в октябре связали с магнитными бурями
В октябре 2024 года футбольный клуб «Ростов» столкнулся с трудностями в ходе сезона 2024/25. Команда проигрывала матч за матчем, что вызывало разочарование у болельщиков и экспертов. За месяц клуб опустился на две позиции в турнирной таблице.

Спортивный директор Алексей Рыскин заявил, что кризис не был связан с внутренними проблемами команды. По его словам, причиной неудач стали внешние факторы, такие как магнитные бури.

-О кризисе говорили только некоторые журналисты и эксперты. Команда как играла, так и играет.
В чем была тогда проблема? Не было результата, не могли забить, легко пропускали. Не знаю, возможно, были какие-то магнитные бури, - заявил представитель Алексей Рыскин.

Действительно, в тот период наблюдались вспышки на Солнце. Возможно, они повлияли на результаты матчей «Ростова». Однако уже в ноябре команда смогла реабилитироваться и начала побеждать. За четыре матча клуб поднялся на две позиции в турнирной таблице.

Последняя игра в 2024 году состоялась 7 декабря в Ростове. «Ростов» одержал уверенную победу над «Крыльями Советов» со счётом 3:1. Команда занимает седьмое место в турнирной таблице с 26 очками.
Фото: ФК Ростов
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