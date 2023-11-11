ХК «Ростов» уступил дома «Горняку-УГМК» 3:7

Фото: ХК «Ростов»

Очередным оппонентом красно-белых в ВХЛ стал клуб из Верхней Пышмы (Свердловская область).Первый период остался за гостями. Уральцы забили дважды, оставив свои ворота сухими – Егор Баранов, Степан Грымзин, 0:2.В начале второй двадцатиминутки за «Горняк» забивает Егор Алексеев, и ростовчане решают сменить вратаря, остаток матча в воротах играл Станислав Пылаев. Вскоре красно-белые один гол отыгрывают, отличился Михаил Бякин. В конце периода коллективы забили по разу – Владислав Леонтьев у гостей и Александр Лосев у хозяев, 2:4.В третьем отрезке вечера Никита Луховский довёл отрыв до трёх шайб. За 10 минут до сирены Михаил Бякин оформляет дубль и дарит ростовским болельщикам надежду на очки (3:5). Но уральцы всё-таки сильнее. Они забивают дважды в концовке (Андрей Гришаков и Ярослав Сергиевский) и увозят два очка из донской столицы – 3:7.В параллельной игре дня в ВХЛ «АКМ» (Новомосковск) разгромила «Звезду» (Москва) 6:1.В таблице «регулярки» ВХЛ ХК «Ростов» обосновался на 29 строчке из 29. А 15 ноября дончане сразятся в гостях с «Норильском».