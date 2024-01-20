Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

У женской молодежной команды «Ростова» – новый начальник

У женской молодежной команды «Ростова» – новый начальник
В ЖФК «Ростов» появился новый начальник. Им стала 36-летняя Ульяна Николаева.

Она начинала свою карьеру как футболистка в клубе «Дон» из города Азова. В конце 2000-х годов Ульяна перешла в краснодарскую «Кубаночку». Там она сначала выступала за «молодежку». За основной состав защитница дебютировала 17 апреля 2010 года в матче Высшей лиги России против «Измайлово». В 2012-м футболистка подписала контракт с новошахтинской «Дончанкой».

В 2021 году клуб преобразовали в ЖФК «Ростов». Ульяна завершила карьеру футболистки по окончании сезона-2023 и присоединилась к административному штабу женской молодежной команды «желто-синих».

Ранее клуб сменил главного тренера. Им стал футболист Игорь Гаврилин.
Фото: ЖФК «Ростов»
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.