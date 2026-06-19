Фото: соцсети

Ростовчанка Татьяна Котова показала фигуру в алом нижнем белье. Кадрами она поделилась в соцсетях.На видео певица стоит перед зеркалом в сексуальных красных колготках и бюстгальтере. Её волосы собраны в небрежный пучок.Фанаты оценили пышные формы артистки в комментариях. «Красный вам к лицу!» и «Невероятная красавица» — такие комплименты оставили подписчики.Татьяне Котовой – 39 лет, она родом из Ростова-на-Дону. Стала известной после победы в конкурсе «Мисс Россия – 2006». Помимо участия в конкурсах, девушка занимается пением и выступает на сцене. Сейчас она развивает свой микроблог.