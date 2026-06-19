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Ростовчанка Татьяна Котова показала фигуру в алом нижнем белье

Ростовчанка Татьяна Котова показала фигуру в алом нижнем белье

Ростовчанка Татьяна Котова показала фигуру в алом нижнем белье. Кадрами она поделилась в соцсетях.

На видео певица стоит перед зеркалом в сексуальных красных колготках и бюстгальтере. Её волосы собраны в небрежный пучок.

Фанаты оценили пышные формы артистки в комментариях. «Красный вам к лицу!» и «Невероятная красавица» — такие комплименты оставили подписчики.

Татьяне Котовой – 39 лет, она родом из Ростова-на-Дону. Стала известной после победы в конкурсе «Мисс Россия – 2006». Помимо участия в конкурсах, девушка занимается пением и выступает на сцене. Сейчас она развивает свой микроблог.
Фото: соцсети
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