Четыре игрока ЖФК «Ростов» покинули клуб

Фото: ЖФК Ростов.

ЖФК «Ростов» остался сразу без четырех игроков. Состав покинули Кристина Фёдорова, Кристина Чичкала, Ульяна Николаева и Кристина Фролова. Об этом «желто-синие» сообщили на своей странице в социальных сетях 25 декабря.Голкипер Кристина Фёдорова выступала за донской клуб с 2021 года. После сезона в питерском «Зените», где она ни разу не вышла на поле, в «Ростове» 30-летняя спортсменка стала основным вратарем.Полузащитница Кристина Чичкала тоже присоединилась к ростовчанкам в 2021 году. До этого 32-летняя футболистка защищала честь «Рязани-ВДВ». Именно в составе того клуба она стала финалисткой Кубка страны – 2018.Еще одна полузащитница, 31-летняя Кристина Фролова, прежде чем пополнить состав «Ростова», играла за «Зенит» полсезона, с февраля 2020 года. Контракт с донской командой она подписала в 2021 году.Единственная спортсменка, которая выступала в донском ЖФК еще до появления «Ростова», – 36-летняя Ульяна Николаева. Защитница входила в состав «Дончанки» около 10 сезонов. В 2020 году клуб преобразовали в «Ростов», выступающий в высшем дивизионе.Все футболистки покинули клуб, так как закончился контракт. Продлевать его не стали.