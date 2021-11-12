ФК «Ростов» объявил о создании женской молодежной сборной

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Футбольный клуб «Ростов» объявил о создании женской молодежной команды. Девушки дебютируют в рамках молодежной футбольной лиги в 2022 году. Об этом «желто-синие» рассказали 16 ноября.В тренерский штаб войдет нападающая основного женского состава Яна Чуб. Ростовчанка около 10 лет выступала за краснодарскую «Кубаночку». Там же 31-летняя спортсменка попробовала себя в роли детского тренера. В 2021 году Яна перешла в донской клуб - как только он появился. На счету девушки - сотни матчей в различных дивизионах и бронзовая медаль чемпионата России.Еще один тренер «молодежки» - Сергей Томилин. Специалист - воспитанник воронежского футбола и заслуженный тренер страны. До этого, с июля 2020 года, он возглавлял женскую сборную подмосковного мини-футбольного клуба «Дина».Один из городских стадионов Ростова-на-Дону станет домашней ареной для женской молодежной команды. Однако где именно будут проходить матчи, пока не известно.