Президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц сообщил, что в клубе не планируется значительных перемен

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Президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц сообщил, что клуб не планирует значительных перемен. Его обращение появилось в социальных сетях команды.«Ростов» продолжит сотрудничество с правительством и будет работать в обычном режиме. Состав команды останется прежним, ключевые специалисты тренерского штаба готовят команду к сезону-2025/2026.Арташес Арутюнянц отметил что цели клуба - создать сбалансированный основной состав и точечно усилить отдельные позиции.Сейчас клуб ведет трансферную и селекционную работу.Напоминаем, что ранее Игоря Гончарова назначили на пост генерального директора ФК «Ростов».