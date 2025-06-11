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Президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц сообщил, что в клубе не планируется значительных перемен

Президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц сообщил, что в клубе не планируется значительных перемен
Президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц сообщил, что клуб не планирует значительных перемен. Его обращение появилось в социальных сетях команды.

«Ростов» продолжит сотрудничество с правительством и будет работать в обычном режиме. Состав команды останется прежним, ключевые специалисты тренерского штаба готовят команду к сезону-2025/2026.

Арташес Арутюнянц отметил что цели клуба - создать сбалансированный основной состав и точечно усилить отдельные позиции.

Сейчас клуб ведет трансферную и селекционную работу.

Напоминаем, что ранее Игоря Гончарова назначили на пост генерального директора ФК «Ростов».
Фото: ФК Ростов
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