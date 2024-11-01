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ФК «Ростов» сыграл вничью с «Динамо» в Москве

ФК «Ростов» сыграл вничью с «Динамо» в Москве
ФК «Ростов» сыграл вничью с «Динамо» на выезде в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча между командами прошла в Москве 1 ноября.

Счет на табло на 24-й минуте открыл нападающий «желто-синих» Николай Комличенко. Однако триумф гостей продолжался недолго. Уже через две минуты хозяева сократили отставание. Голом отметился полузащитник «Динамо» Александр Кутицкий.

«Динамо» удалось выйти вперед на 70-й минуте. Мяч в ворота соперника забил нападающий Константин Тюкавин. Однако после видеопросмотра эпизода взятие ворот отменили. Игра так и завершилась со счетом 1:1.

После 14-го тура РПЛ «Ростов» занял 8-е место в турнирной таблице из 16. Команда набрала всего 14 очков из 42 возможных. Следующая игра «желто-синих» пройдет против «Спартака» в рамках Кубка России.
Фото: ФК Ростов
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