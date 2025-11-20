Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

Приостановлены переходы двух футболистов "Ростова" в московское "Динамо"

Приостановлены переходы двух футболистов "Ростова" в московское "Динамо"
Приостановлены переходы двух футболистов "Ростова" в московское "Динамо". Об этом сообщили спортивные СМИ.

Ранее главный тренер московского клуба, которым тогда был Валерий Карпин, проявлял интерес к приобретению Ильи Вахании и Виктора Мелехина. Переходы были предварительно согласованы, и их должен был утвердить совет директоров "Динамо".

Однако после отставки Карпина с поста главного тренера, переговоры с представителями игроков были временно прекращены.
Фото: ФК Ростов
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.