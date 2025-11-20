Фото: ФК Ростов

Приостановлены переходы двух футболистов "Ростова" в московское "Динамо". Об этом сообщили спортивные СМИ.Ранее главный тренер московского клуба, которым тогда был Валерий Карпин, проявлял интерес к приобретению Ильи Вахании и Виктора Мелехина. Переходы были предварительно согласованы, и их должен был утвердить совет директоров "Динамо".Однако после отставки Карпина с поста главного тренера, переговоры с представителями игроков были временно прекращены.