Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

Бывшей тренер ростовской футбольной команды покинул московское «Динамо»

Бывшей тренер ростовской футбольной команды покинул московское «Динамо»

Валерий Карпин, ранее руководивший ростовским футбольным клубом, прекратил работу в московском "Динамо". По его словам, приоритетной задачей является сосредоточение на руководстве национальной сборной России по футболу.

Стоит отметить, что Карпин покинул пост тренера "Ростова" в конце зимы 2025 года, проработав в клубе с 2017 года. После расставания с "Ростовом" Валерий Карпин стал главным тренером московского "Динамо". Контракт с действующим тренером российской сборной был заключен 12 июня 2025 года и рассчитан на три года.

При этом Карпин совмещал руководство "Динамо" с работой в национальной команде России. Вечером 17 ноября Валерий Карпин сообщил о своем уходе с поста главного тренера столичного "Динамо".

- На данный момент мой главный фокус – успешные результаты национальной команды как в отдельных матчах, так и в контексте возвращения на международную арену. Предстоит проделать значительный объем работы для достижения этой цели, – передают слова Карпина представители пресс-службы Российского футбольного союза (РФС).

Валерий Карпин занимает должность главного тренера национальной сборной России с июля 2021 года.
Фото: Соцсети ФК Ростов
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.