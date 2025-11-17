Бывшей тренер ростовской футбольной команды покинул московское «Динамо»

Фото: Соцсети ФК Ростов

Валерий Карпин, ранее руководивший ростовским футбольным клубом, прекратил работу в московском "Динамо". По его словам, приоритетной задачей является сосредоточение на руководстве национальной сборной России по футболу.Стоит отметить, что Карпин покинул пост тренера "Ростова" в конце зимы 2025 года, проработав в клубе с 2017 года. После расставания с "Ростовом" Валерий Карпин стал главным тренером московского "Динамо". Контракт с действующим тренером российской сборной был заключен 12 июня 2025 года и рассчитан на три года.При этом Карпин совмещал руководство "Динамо" с работой в национальной команде России. Вечером 17 ноября Валерий Карпин сообщил о своем уходе с поста главного тренера столичного "Динамо".- На данный момент мой главный фокус – успешные результаты национальной команды как в отдельных матчах, так и в контексте возвращения на международную арену. Предстоит проделать значительный объем работы для достижения этой цели, – передают слова Карпина представители пресс-службы Российского футбольного союза (РФС).Валерий Карпин занимает должность главного тренера национальной сборной России с июля 2021 года.