В Ростовской области задержан депутат Геннадий Краснянский

В Цимлянске задержан депутат Геннадий Краснянский по подозрению в коммерческом подкупе.

Следствие считает, что в августе 2025 года мужчина через посредника передал деньги директору некоммерческой организации дополнительного профессионального образования, чтобы получить акт проверки знаний правил безопасного обращения с оружием, не проходя экзаменов.

По данным Donday, задержанным является депутат местного собрания депутатов Геннадий Краснянский. Известно, что Краснянский является директором ООО «Коммунальщик», занимающейся эксплуатацией жилого фонда, санитарно‑техническими работами и монтажом отопительных систем. Он избран депутатом Собрания депутатов Цимлянского городского поселения от партии «Единая Россия» и возглавляет комиссию по благоустройству, строительству, ЖКХ, транспорту и дорожной деятельности.
Фото: DonDay
