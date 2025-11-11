Новости
ФК «Динамо» готов подписать двух игроков футбольного клуба «Ростов»

ФК «Динамо» готов подписать двух игроков футбольного клуба «Ростов». Валерий Карпин, возглавляющий московский клуб и национальную сборную, проявляет интерес к Илье Вахании и Виктору Мелехину.

По информации издания «Чемпионат», уже проведены предварительные переговоры относительно обоих переходов. Существует возможность, что игроки присоединятся к команде Карпина в зимнее трансферное окно.

По имеющимся данным, московский клуб готов заплатить за Ваханию 3 миллиона евро.

Следует напомнить, что ранее Валерий Карпин занимал пост главного тренера ростовской команды. Тренер также неоднократно приглашал Ваханию и Мелехина в состав национальной команды.
Фото: соцсети
