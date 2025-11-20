Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

За 100 миллионов рублей в Батайске на Самарском шоссе выставили грузовой автоцентр

За 100 миллионов рублей в Батайске на Самарском шоссе выставили грузовой автоцентр

В Батайске на Самарском шоссе за 100 миллионов рублей выставлен на продажу автоцентр, специализирующийся на грузовом транспорте. Объявление о продаже появилось в середине ноября на одном из популярных сайтов.

На продажу выставлено здание, включающее шесть постов для обслуживания большегрузных автомобилей и крупногабаритной техники. Планируется передача будущему владельцу действующих долгосрочных соглашений о сотрудничестве в сфере обслуживания грузового транспорта с крупными автотранспортными предприятиями, а также площадка для демонстрации и продажи сельскохозяйственной техники, импортируемой из Китая. В стоимость входит и оборудование, используемое для сборки техники в производственных цехах, то есть продажа осуществляется в комплекте.

В объявлении указана возможность расширения центра за счет организации дополнительных постов для обслуживания грузовой техники. Здание обеспечено всеми необходимыми коммуникациями.
Фото: ЦИАН
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.