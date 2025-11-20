За 100 миллионов рублей в Батайске на Самарском шоссе выставили грузовой автоцентр

Фото: ЦИАН

В Батайске на Самарском шоссе за 100 миллионов рублей выставлен на продажу автоцентр, специализирующийся на грузовом транспорте. Объявление о продаже появилось в середине ноября на одном из популярных сайтов.На продажу выставлено здание, включающее шесть постов для обслуживания большегрузных автомобилей и крупногабаритной техники. Планируется передача будущему владельцу действующих долгосрочных соглашений о сотрудничестве в сфере обслуживания грузового транспорта с крупными автотранспортными предприятиями, а также площадка для демонстрации и продажи сельскохозяйственной техники, импортируемой из Китая. В стоимость входит и оборудование, используемое для сборки техники в производственных цехах, то есть продажа осуществляется в комплекте.В объявлении указана возможность расширения центра за счет организации дополнительных постов для обслуживания грузовой техники. Здание обеспечено всеми необходимыми коммуникациями.