Ростов и белорусский Гомель стали городами-побратимами

Город в Беларуси Гомель стал городом-побратимом Ростова-на-Дону. Соглашение о побратимстве подписал глава Ростова Александр Скрябин с председателем Гомельского горисполкома Владимиром Приваловым во время своей рабочей поездки в Республику Беларусь.

Ростов и Гомель сотрудничают еще с 2009 года и уже имеют крепкие связи в разных сферах - от торговли до культуры и обмена практиками в сфере транспорта и ЖКХ.

- За это время наше сотрудничество переросло в крепкий побратимский союз. Мы активно участвовали в различных форумах, где обсуждали важные вопросы и делились лучшими практиками. Мы обменивались опытом предприятий пищевой промышленности, общественного транспорта, коммунальных служб. Мы продолжаем наше взаимодействие в сфере культуры, истории и патриотического воспитания, - подчеркнул глава Ростова.

Соглашение о побратимстве придаст новый импульс дальнейшему развитию сотрудничества между Ростовом-на-Дону и Гомелем, а также станет вкладом в развитие интеграционных процессов союзного государства.
Фото: Администрация Ростова.
