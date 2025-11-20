Новости
В Новочеркасске при пожаре в доме 47-летний мужчина получил ожоги

В городе Новочеркасске Ростовской области при пожаре в частном доме пострадал 47-летний мужчина. Инцидент произошел 18 ноября на улице Ярославской.

По предварительным данным, огонь вспыхнул в частном доме. В тот момент дома находился 47-летний хозяин. Мужчина попытался самостоятельно потушить пламя, но получил ожоги. На месте спасатели потушили огонь на площади в три квадратных метра.

- Предположительно, все случилось из-за аварийного режима электрооборудования, - сообщили в региональном ГУ МЧС.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
