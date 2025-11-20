Минск и Ростов подписали план по развитию и расширению сотрудничества на 2026–2028 годы

Фото: Администрация Ростова.

Во время поездки в Республику Беларусь глава Ростова Александр Скрябин встретился с председателем Минского городского исполнительного комитета Владимиром Кухоревым.На встрече обсудили развитие сотрудничества между городами и обозначили ключевые направления, в которых Ростов заинтересован перенимать опыт, особенно в сфере ЖКХ и благоустройства. По словам Владимира Кухорева, ростовские специалисты могут посетить градообразующие предприятия Минска для изучения лучших муниципальных практик.Кроме того, Владимир Кухорев предложил обменяться опытом в сфере образования и развития молодежной политики. Итогом встречи стало подписание Плана мероприятий по развитию и расширению межмуниципальных отношений городов Минска и Ростова-на-Дону на 2026-2028 годы.– Уверен, что наше взаимодействие поможет укрепить побратимские связи и обмен опытом в самых важных отраслях. Также я пригласил коллег из Минска посетить наш гостеприимный Ростов с официальным визитом, – отметил Александр Скрябин.