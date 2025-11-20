В двух районах Ростова сняли режим ЧС после атаки беспилотников

Фото: тг-канал Юрия Слюсаря

В Ростове-на-Дону прекратил действие режим чрезвычайного положения, ранее введенный в Ленинском и Октябрьском районах из-за атак беспилотных летательных аппаратов.Ремонтные работы в многоквартирных домах, пострадавших от этих событий, завершены в полном объеме. Компании-подрядчики восстановили крыши, установили новые оконные блоки и отремонтировали поврежденные балконы.Стоит напомнить, что в середине августа серьёзный инцидент произошел в Октябрьском районе, затронув около тридцати жилых домов. В целях безопасности более двухсот человек были эвакуированы, а территория вокруг места происшествия была оцеплена. Эвакуированным жильцам предоставили временное жилье в пункте, оборудованном на базе городской школы.В конце августа в Ленинском районе обломки беспилотника упали на крышу жилого дома, спровоцировав пожар. Ударной волной были повреждены окна близлежащих зданий. Оперативные службы быстро прибыли на место и потушили возгорание. К счастью, никто не пострадал.К концу осени все восстановительные работы были успешно завершены. В поврежденных домах установлены новые окна, отреставрированы балконы. Все жильцы своевременно получили необходимые компенсации. Как заявил глава Ростова Александр Скрябин, комиссией по ЧС было принято решение об отмене режима чрезвычайной ситуации в связи с полным устранением последствий атак БПЛА.