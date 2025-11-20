Новости
В Аксае случился пожар возле Дома среднего казака

В Аксае случился пожар возле Дома среднего казака


Пожар рядом с историческим памятником, Домом среднего казака, случился в Аксае Ростовской области. О возгорании 20 ноября сообщило местное Управление по упреждению и ликвидации ЧС.

Возгорание произошло около 7:00 по адресу Карла Либкнехта. Как установили прибывшие на место пожарные, на участке вспыхнула хозпостройка — летняя кухня.

На соседнем участке, по адресу Карла Либкнехта, 20, располагается Дом среднего казака. Достопримечательность ХХ века относится к памятникам архитектуры.
Фото: Яндекс Карты
