Депутаты Дона приняли в первом чтении проект бюджета на ближайшие три года

Фото: ЗС РО.

Депутаты донского парламента приняли в первом чтении проект областного бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Законопроект прошел публичные слушания, был детально рассмотрен на всех фракциях и комитетах донского парламента.Перед областным бюджетом стояла и стоит задача, чтобы бюджет был сбалансирован и устойчив. По словам председателя Законодательного собрания Ростовской области Александра Ищенко, первое чтение проекта бюджета – это своего рода чертеж основных направлений, определение приоритетов. Региональный бюджет обязан отвечать целям и задачам государственной политики нашей страны.- Областной бюджет решает задачи по реализации на Дону нацпроектов и региональных целей развития, обеспечения безопасности, стабильности в обществе и включает в себя выполнение всех социальных обязательств, взятых перед жителями нашей Ростовской области, - отметил Александр Валентинович - Палитра мер социальной поддержки на Дону становится с каждым годом все шире и шире. Две трети расходов областного бюджета - это расходы на социальную сферу. Ключевыми задачами являются поддержка семей с детьми, участников СВО и членов их семей, здравоохранение, образование, социальное обеспечение, стабильность работы всей бюджетной среды. Например, так называемый совокупный детский бюджет на 2026 год запланирован с ростом на 16% по сравнению с первым чтением 2025 года. Это расходы на медицинское обеспечение детей, на воспитание и образование. И, конечно же, это меры поддержки молодых семей, многодетных семей, а также расходы на отдых и оздоровление. Благополучие нашей области, её жителей, зависит от ситуации каждого города и района. Примерно 45% всех расходов бюджета предназначено для реализации в городах, районах и поселениях.По словам первого заместителя министра финансов Ростовской области Ларисы Аношиной, в сельском хозяйстве средства будут направлены, в первую очередь, на развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, а также на технологическое обновление предприятий.Также будет продолжена поддержка сельхозтоваропроизводителей, в том числе за приобретенную сельхозтехнику. Особое внимание уделяется развитию сельских территорий, включая обеспечение инженерной инфраструктурой и повышение уровня и качества жизни населения в сельской местности.В рамках экологической программы будут проводиться мероприятия по защите окружающей среды, в том числе в сфере лесных и водных отношений.Говоря о межбюджетных отношениях, начиная со следующего года, будут увеличены нормативы отчислений муниципальным образованиям от налога на доходы физических лиц, что даст муниципалитетам больше финансовых ресурсов для решения вопросов местного значения.Спикер донского парламента уточнил, что в непростое экономическое время областные власти обязаны принять меры к достижению баланса между доходами и расходами. То есть добиться увеличения доходной части, более взвешенно и приоритетно подходить к планированию расходов.Вместе с проектом областного бюджета в первом чтении депутаты также приняли в первом чтении проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования в Ростовской области. Как всегда, преимущественно основная часть бюджета фонда будет направлена на финансирование территориальной программы обязательного медицинского страхования. Среди ключевых направлений финансирования системы здравоохранения медицинская реабилитация, лечение онкологических заболеваний, высокотехнологичная медицинская помощь, а также проведение диспансеризации и мероприятий, направленных на профилактику и раннее выявление заболеваний у жителей Ростовской области.Особое внимание хочу обратить на тот факт, что впервые в проекте бюджета фонда медицинского страхования запланировано выделение средств на внедрение телемедицинских консультаций и дистанционного мониторинга здоровья пациентов, что значительно расширит возможности доступа к медицинской помощи, возможности диагностики, лечения, прежде всего в тех территориях, которые находятся далеко от крупных медицинских центров Ростовской области, - подчеркнул спикер донского парламента.Александр Валентинович отдельно подчеркнул, что при планировании областного бюджета безусловно важно обеспечить стабильность работы экономики, её эффективность для развития Ростовской области.Добавим, что проект бюджета еще претерпит изменения ко второму чтению и будет представлен с конкретизацией к рассмотрению депутатов в его окончательной редакции 11 декабря.